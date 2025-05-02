В Крыму 2 тыс. старшеклассников «примерят» на себя профессии сферы гостеприимства

Крымский проект «Профессия мечты» стал победителем конкурса «Гранты Первых». Благодаря этому в 2025 году на базе одного из пятизвёздочных курортов республики с востребованными профессиями сферы гостеприимства познакомят 2 тыс.
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