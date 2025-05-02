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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Экскурсии полезны для приезжантов а кто всю жизнь прожил и так знает историю своего города.«Дыхание города»:...
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    Лучшие вина в мире производят в моем Крыму. Вот только горбатая иуда меченный вырубил в 90х элитные сорта винограда. ...В пятёрку лучших ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    К годовщине маниф...

В Крыму 2 тыс. старшеклассников «примерят» на себя профессии сферы гостеприимства

В Крыму 2 тыс. старшеклассников «примерят» на себя профессии сферы гостеприимства

Крымский проект «Профессия мечты» стал победителем конкурса «Гранты Первых». Благодаря этому в 2025 году на базе одного из пятизвёздочных курортов республики с востребованными профессиями сферы гостеприимства познакомят 2 тыс.

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