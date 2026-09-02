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Чем плохи и чем интересны стихи Константина Симонова

Чем плохи и чем интересны стихи Константина Симонова

Поэт Борис Кутенков — о том, как главный литературный любимец Сталина играл с вождем в кошки-мышки, чем плоха его поэзия и поэзия ли это вообще, почему он защищал Булгакова и Солженицына, а других травил, и чем Симонов может быть интересен сегодня.

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