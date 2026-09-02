Чем плохи и чем интересны стихи Константина Симонова

Поэт Борис Кутенков — о том, как главный литературный любимец Сталина играл с вождем в кошки-мышки, чем плоха его поэзия и поэзия ли это вообще, почему он защищал Булгакова и Солженицына, а других травил, и чем Симонов может быть интересен сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В египетской гроб...
- С1 ИИ в детском твор...
- В детсадах России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым