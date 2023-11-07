Художник God of War, который 10 лет работал в Sony, круто воссоздал классическую вер...

Художник God of War, который 10 лет работал в Sony, круто воссоздал классическую версию Венома в виде 3D-моделиПрофессиональный художник Раф Грассетти (Raf Grassetti), который ранее работал над играми God of War и God of War: Ragnarok, недавно опубликовал в социальных сетях арт с Веномом из вселенной Marvel.
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