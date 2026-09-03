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Нижегородская правда

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Словенец Лука Тичич уехал из ФК «Нижний Новгород» на родину

Словенец Лука Тичич уехал из ФК «Нижний Новгород» на родину

ФК «Нижний Новгород» и словенский «Целе» договорились о переходе прав на 25-летнего полузащитника Луку Вешнера Тичича.

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