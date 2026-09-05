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"Дядя, не трогайте, мы несовершеннолетние": в Тюмени подростки-мигранты устроили дебош в автобусе

"Дядя, не трогайте, мы несовершеннолетние": в Тюмени подростки-мигранты устроили дебош в автобусе

Русский Колоколъ 27 августа в одном из тюменских автобусов группа подростков устроила настоящий балаган: они кричали на весь салон, курили прямо в транспорте и не обращали внимания на других пассажиров.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег Aзаров
Олег Aзаров

Это не подростки, а обычные выблядки своих кишлачных родителей-дебилов! Руки-ноги надо поломать малолеткам, а так называемым "родителям" настучать по их тупорылым рожам и пиками из России!!!

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павловаизменено

"... подростки, и их родители принесли извинения... " Какие ещё извинения?! Высылать всю эту шушеру с их малолетними недоумками, пока те не выросли и не натворили здесь чего хуже! Не нужны в России ни эти злобные мигрантеныши, ни их родители, поведение которых наверняка копируют их отпрыски.