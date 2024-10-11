Каждый пятый опрошенный россиянин применяет ИИ в своей работе

Примерно каждый пятый россиянин (19%), участвовавший в опросе «Деловой среды» и Rambler&Co, активно применяет нейросетевые модели в своей работе, 26% респондентов используют не все возможности, но все равно не отказываются от ИИ, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии