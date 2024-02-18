Спасатели достали запертого в квартире без еды и воды кота

Спасатели вскрыли дверь московской квартиры и спасли кота, который провел взаперти около недели. Сообщается, что жильцы московского ЖК «Южный квартал» несколько дней слышали мяуканье кота, но найти его хозяина не могли.
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