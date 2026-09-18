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Царьград

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SpaceX объявила испытательный орбитальный полет Starship 28 сентября

SpaceX объявила испытательный орбитальный полет Starship 28 сентября

28 сентября SpaceX проведет первый полноценный орбитальный полет Starship. Запуск состоится из Бока-Чика, Техас.

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