Daily Storm

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Reuters: США впервые передадут Украине ракеты дальностью до 150 километров

Reuters: США впервые передадут Украине ракеты дальностью до 150 километров

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларовСША готовят новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, в него впервые могут войти ракеты большей дальности, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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