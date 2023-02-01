Reuters: США впервые передадут Украине ракеты дальностью до 150 километров

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларовСША готовят новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, в него впервые могут войти ракеты большей дальности, сообщает Reuters со ссылкой на источники.