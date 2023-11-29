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Однажды почти все жители Земли задохнутся

Однажды почти все жители Земли задохнутся

Но это произойдет примерно через миллиард лет. На данный момент на нашей богатой кислородом планете процветают самые разные формы жизни, но Земля не всегда была такой – и ученые предсказывают, что в будущем атмосфера снова станет богатой метаном и бедной кислородом.

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