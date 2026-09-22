Трамп сомневается, что встретится с Путиным на саммите G20

REUTERS/Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп сомневается, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в американском Майами.
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