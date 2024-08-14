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Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в районе Макеевки

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в районе Макеевки

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по позициям украинской армии в районе города Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), уничтожая последние масштабные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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