Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в районе Макеевки

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по позициям украинской армии в районе города Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), уничтожая последние масштабные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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