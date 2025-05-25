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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков со 100-летним юбилеем! Особые поздравления – тренерам, игрокам и руководству клуба, на плечах которых ответственность за результат и перспективы клуба.

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