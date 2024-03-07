Андрей Фролов: Очень рад, что переехал с семьёй именно в Свиблово

Актёр рассказал, как выбирал профессию и почему ему нравится жить в СВАО В новом историческом детективном сериале «Страх над Невой» Андрей Фролов исполнил одну из главных ролей — капитана милиции Фёдорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии