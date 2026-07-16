Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Семейная ипотека остается одним из наиболее надежных механизмов поддержки граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
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