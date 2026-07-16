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Пятый канал

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Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Семейная ипотека остается одним из наиболее надежных механизмов поддержки граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

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