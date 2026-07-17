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Татар-информ

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В Казани представили второй сборник «Фронтовые поэты»

В Казани представили второй сборник «Фронтовые поэты»

В Национальной библиотеке состоялась презентация второго сборника «Фронтовые поэты», подготовленного Госкомитетом РТ по тарифам в рамках Года воинской и трудовой доблести в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

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