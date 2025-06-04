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Царьград

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Путь любви длиною в год: сбежавшую черепаху нашли в Англии в 1,5 километрах от её дома

Путь любви длиною в год: сбежавшую черепаху нашли в Англии в 1,5 километрах от её дома

Черепаху удалось обнаружить почти через год после её побега. Всё это время пресмыкающееся искало себе спутника жизни.

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