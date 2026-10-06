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Царьград

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Археологи нашли в степи под Челябинском ритуальную площадку бронзового века

Археологи нашли в степи под Челябинском ритуальную площадку бронзового века

В Пластовском районе Челябинской области раскопки вокруг древнего менгира на площади около 200 квадратных метров выявили вымощенную гумусными блоками ритуальную площадку с двумя углублениями, содержавшими фрагменты керамики и кости.

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