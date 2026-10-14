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Пункт-А

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В Астраханской области районные власти возместили полмиллиона за порчу плодородного гектара

В Астраханской области районные власти возместили полмиллиона за порчу плодородного гектара

Администрация Камызякского района Астраханской области возместила в бюджет свыше 520 тысяч рублей ущерба за загрязнение химическими веществами 1 гектара земель сельскохозяйственного назначения.

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