В Кировском районе Новосибирска 30-летний мужчина получил 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима за убийство знакомого и кражу 15 тысяч рублей.
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