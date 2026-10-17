“Nationalist parties are notching election victories and leading in the polls across Europe. One recipe for their success: keeping their distance from Trump and his MAGA allies,” the Wall Street Journal reports.
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