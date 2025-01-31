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Подсказки пробивают уши: опасности для студентов

Подсказки пробивают уши: опасности для студентов

Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика". Мосфильм В новелле "Наваждение" фильма Леонида Иовича Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" один из эпизодических персонажей приходит на экзамен с микрофоном и наушником, спрятанными под повязкой на щеке (мол, зуб ноет), чтобы по рации, скрытой под одеждой, сообщить партнеру вопросы из билета и выслушать его подсказку из учебника.

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