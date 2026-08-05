Житель Кубани получил 16 лет за финансирование ВСУ из Польши

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 33-летнему жителю Краснодарского края. Он признан виновным в переводе денежных средств структурам, связанным с террористической организацией, действующей на Украине.
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