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Царьград

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Житель Кубани получил 16 лет за финансирование ВСУ из Польши

Житель Кубани получил 16 лет за финансирование ВСУ из Польши

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 33-летнему жителю Краснодарского края. Он признан виновным в переводе денежных средств структурам, связанным с террористической организацией, действующей на Украине.

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