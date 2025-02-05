Может ли Трамп спровоцировать Китай на военную спецоперацию на Тайване?

CherchillТанковые войска берут Берлин С возвращением в Белый дом Дональда Трампа основной фокус внимания Вашингтона будет смещаться с Европы на Юго-Восточную Азию, где главным противником для Соединенных Штатов является Китай.
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