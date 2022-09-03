Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Сотрудниками МВД Бурятии пресечена незаконная добыча и реализация омуля

Сотрудниками МВД Бурятии пресечена незаконная добыча и реализация омуля

В результате оперативно-разыскных мероприятий при участии сотрудников регионального УФСБ пресечена деятельность ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче и реализации омуля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх