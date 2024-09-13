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Боец Никитин взорвал гранату рядом с боевиками ВСУ, прикрывая отход отряда

Боец Никитин взорвал гранату рядом с боевиками ВСУ, прикрывая отход отряда

Российский военнослужащий Сергей Никитин совершил геройский поступок в октябре 2022 года. Во время работы в зоне специальной военной операции он погиб, личность солдата стала известна телеканалу RT только сейчас.

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