Боец Никитин взорвал гранату рядом с боевиками ВСУ, прикрывая отход отряда

Российский военнослужащий Сергей Никитин совершил геройский поступок в октябре 2022 года. Во время работы в зоне специальной военной операции он погиб, личность солдата стала известна телеканалу RT только сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии