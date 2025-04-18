В Госдуме подготовили законопроект о дополнительном выходном после Пасхи

Законопроект о дополнительном выходном дне после Пасхи направлен в правительство. Депутаты ЛДПР предлагают закрепить в Трудовом кодексе обязательство переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года.
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