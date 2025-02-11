Двое жителей Новой Каховки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

РИА Новости/Виталий Тимкив Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил 11 февраля глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
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