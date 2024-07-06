1. Смертность в России при Путине снизилась чуть ли не вдвое. С учётом возрастной структуры населения смертность сейчас заметно меньше, чем была в «золотой век СССР», в правление Леонида Ильича Брежнева.
Почему смертность в России ниже, чем была в СССР
Комментарии
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Александр Рожков
После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/12/26/902685-demograficheskie-poteri-rossii
После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек
Ведомости
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9 час.
Александр Рожков
Россия будет вымирать со скоростью 500 тысяч человек в год. Прогноз росстата https://youtu.be/50iIyEHpVTM
- YouTube
youtu
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4 час.
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