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Закон и Порядок

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Почему смертность в России ниже, чем была в СССР

Почему смертность в России ниже, чем была в СССР

1. Смертность в России при Путине снизилась чуть ли не вдвое. С учётом возрастной структуры населения смертность сейчас заметно меньше, чем была в «золотой век СССР», в правление Леонида Ильича Брежнева.

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Комментарии
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Александр Рожков
После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек                                                                                                           https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/12/26/902685-demograficheskie-poteri-rossii
После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек
Ведомости
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9 час.
Александр Рожков
Россия будет вымирать со скоростью 500 тысяч человек в год. Прогноз росстата                                                                                                                                                                                                   https://youtu.be/50iIyEHpVTM
- YouTube
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