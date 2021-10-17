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Дмитрий Певцов назвал причину отсутствия желания иметь детей

Дмитрий Певцов назвал причину отсутствия желания иметь детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов рассказал о причинах отказа российских мужчин и женщин от планов рожать детей.

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