Соцфонд ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре

Социальный фонд России в ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре. Югорчане начнут получать деньги с 3 декабря, в первую очередь выплаты коснутся матерей и беременных женщин, сообщает Фонд на своей официальной странице отделения в соцсети «Вконтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии