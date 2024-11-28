Соцфонд ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре

Социальный фонд России в ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре. Югорчане начнут получать деньги с 3 декабря, в первую очередь выплаты коснутся матерей и беременных женщин, сообщает Фонд на своей официальной странице отделения в соцсети «Вконтакте».