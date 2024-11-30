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  • kraft54
    дура,ланская,когда ты заткнёшься?Семь баек из СССР...
  • kraft54
    дурачок,это тебя так пугали,не надо обобщать и писать глупости.Семь баек из СССР...
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Trafigura спровоцировала рост цен на цинк на Лондонской бирже металлов

Trafigura спровоцировала рост цен на цинк на Лондонской бирже металлов Почти половина всего объема цинка была выкуплена одной компаний, следует из открытых данных биржи.

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