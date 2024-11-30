Trafigura спровоцировала рост цен на цинк на Лондонской бирже металлов Почти половина всего объема цинка была выкуплена одной компаний, следует из открытых данных биржи.
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Trafigura спровоцировала рост цен на цинк на Лондонской бирже металлов Почти половина всего объема цинка была выкуплена одной компаний, следует из открытых данных биржи.
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