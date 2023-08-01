40-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой на фото с отдыха

Поклонники артистки остались в восторге от ее худобы и осыпали ее комплиментами. Фото: Светлана Ходченкова/ ВКонтакте 40-летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками свежими кадрами с отдыха, продемонстрировав свою стройную фигуру.