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40-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой на фото с отдыха

40-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой на фото с отдыха

Поклонники артистки остались в восторге от ее худобы и осыпали ее комплиментами. Фото: Светлана Ходченкова/ ВКонтакте 40-летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками свежими кадрами с отдыха, продемонстрировав свою стройную фигуру.

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