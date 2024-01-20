«Полярный литий» оценивается уже в 2,6 млрд рублей за счет проведенной «Росатомом» и «Норникелем» докапитализации Татьяна МарковаСтруктуры «Норильского никеля» и «Росатома» объявили о значительном увеличении уставного капитала ООО «Полярный литий».
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