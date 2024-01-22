МИД Казахстана запретил Тине Канделаки въезд в республику

Российская телеведущая, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки на сможет въезжать в Казахстан. О том, что Канделаки лишили права посещать республику, сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.
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