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МИД Казахстана запретил Тине Канделаки въезд в республику

МИД Казахстана запретил Тине Канделаки въезд в республику

Российская телеведущая, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки на сможет въезжать в Казахстан. О том, что Канделаки лишили права посещать республику, сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

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