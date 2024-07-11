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В Бразилии полицейский ранил резиновой пулей вратаря во время беспорядков после матча чемпионата штата Гояс. Ведется расследование

В Бразилии полицейский ранил резиновой пулей вратаря во время беспорядков после матча чемпионата штата Гояс. Ведется расследование

Инцидент произошел в среду во время матча чемпионата штата Гояс между «Гремио Анаполис» и «Оэсте». После финального свистка возле боковой линии поля начались беспорядки, во время которых один из полицейских выстрелил резиновой пулей во вратаря «Гремио» Рамона Соузу.

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