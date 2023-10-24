Форт Лохагад Индия

Лохагад - один из многих горных фортов в штате Махараштра в Индии, недалеко от горной станции Лонавала и в 52 км (32 мили) к северо-западу от Пуны, поднимается на высоту 1033 м (3389 футов) над уровнем моря и соединен с соседним таким же фортом Висапур небольшим хребтом.