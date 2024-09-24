Русофобский скандал в Европе: Альгис Раманаускас призвал расстреливать за русские песни и кино Ольга ВайленкоНедавний инцидент в Литве, связанный с высказываниями известного телеведущего Альгиса Раманаускаса, вызвал бурю негодования и обеспокоенности как внутри страны, так и за её пределами.