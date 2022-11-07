Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском клубе

Предполагаемый виновник пожара — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин<strong>Ярославский гарнизонный суд арестовал 23-летнего мужчину, использовавшего пиротехнику, из-за которой, предположительно, начался пожар в клубе «Полигон» в Костроме.
Предполагаемый виновник пожара — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин<strong>Ярославский гарнизонный суд арестовал 23-летнего мужчину, использовавшего пиротехнику, из-за которой, предположительно, начался пожар в клубе «Полигон» в Костроме.
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