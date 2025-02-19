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Крымская газета

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В Крыму отремонтируют почти 100 объектов культуры

В Крыму отремонтируют почти 100 объектов культуры

В Крыму отремонтируют почти 100 объектов культуры на сумму около 2,2 млрд рублей. – В этом году за счёт республиканского и федерального бюджетов, а также в рамках Соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК будут продолжены и завершены ремонтные и строительные работы на 26 объектах, – сообщил Председатель Госсовета РК  Владимир Константинов.

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