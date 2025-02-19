В Крыму отремонтируют почти 100 объектов культуры на сумму около 2,2 млрд рублей. – В этом году за счёт республиканского и федерального бюджетов, а также в рамках Соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК будут продолжены и завершены ремонтные и строительные работы на 26 объектах, – сообщил Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.