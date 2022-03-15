В Ленинградском зоопарке открылась вакансия «катальщика»

В Ленинградском зоопарке появилась вакансия конюха-катальщика, сообщили в его пресс-службе. Отмечается, что эта работа может подойти тем, кто любит животных: опыт работы не так важен, в зоопарке обещают всему научить, главное, быть старше 18 лет.