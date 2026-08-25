Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Мобилизация в России - будет или нет: Полковник Пинчук указал на юридическую тонкость

Мобилизация в России - будет или нет: Полковник Пинчук указал на юридическую тонкость

В Кремле сняли вопрос о новой мобилизации в России. Полковник Пинчук указал на юридическую тонкость.Заявления руководства Украины и зарубежной прессы о подготовке мобилизации в России не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
ЗНАЧИТ БУДЕТ ТОЧНО . А СЛЕДОМ ПОЛЫХНЕТ..... ВСЕ К ЭТОМУ ИДЕТ И ПУТИН ЛИЧНО ТУДА ВЕДЕТ.....
Ответить
4 н.