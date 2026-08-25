В Кремле сняли вопрос о новой мобилизации в России. Полковник Пинчук указал на юридическую тонкость.Заявления руководства Украины и зарубежной прессы о подготовке мобилизации в России не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.