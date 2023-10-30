В Омске сотрудниками наркоконтроля задержан иностранный гражданин, подозреваемый в распространении наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве в районе Сыропятского тракта с поличным задержали оптового межрегионального наркокурьера.
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