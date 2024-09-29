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"Уже тянет на ядерку или нет?": 125 БПЛА ВСУ. Враг заявил о поражении крупного арсенала и аэродрома ВС России: "Там всё поле горит" 

"Уже тянет на ядерку или нет?": 125 БПЛА ВСУ. Враг заявил о поражении крупного арсенала и аэродрома ВС России: "Там всё поле горит" 

Противник вновь в течении ночи пытался атаковать регионы России. По данным Минобороны, было сбито 125 БПЛА.

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