США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ

Подготовка к выступлению президента США© AP Photo / Chris O'Meara 1501 прочтение Вчера На фоне угроз США сократить военное присутствие в Европе у ЕС есть только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, или окончательно признать свою политическую несостоятельность, пишет Bloomberg.