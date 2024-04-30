В ГИБДД раскрыли метод избежать аварий с провинциальными водителями

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Каждый день в крупные города России, такие как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск приезжают автомобили из регионов, а их водители часто попадают в аварии, жалуясь на хаотичное движение на дорогах.
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