FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 766 подписчиков

В ГИБДД раскрыли метод избежать аварий с провинциальными водителями

В ГИБДД раскрыли метод избежать аварий с провинциальными водителями

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Каждый день в крупные города России, такие как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск приезжают автомобили из регионов, а их водители часто попадают в аварии, жалуясь на хаотичное движение на дорогах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх