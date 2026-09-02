Курам на смех...

Как известно, мы, охранота, всегда на стороне власти, что, однако не мешает нам иногда выразить свое несогласие с ней или даже, скажем так, недоумение.
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