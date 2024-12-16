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Стив Керр: «Шредер кажется идеальным кандидатом на место в старте рядом со Стефом»

По словам главного тренера «Уорриорз», он видит экс-игрока «Нетс» в стартовой пятерке. «Сказал сегодня Деннису, что он надрал мне зад на трех разных континентах.

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