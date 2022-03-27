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Педри о 4:0 в класико: «Никогда не забуду этот матч. «Барса» не ожидала такого»

Педри поделился впечатлениями от разгромной победы «Барселоны» в класико. – О чем говорит победа со счетом 4:0? – Из-за того, как «Барса» играла на «Бернабеу», я никогда не забуду эту игру с «Реалом».

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