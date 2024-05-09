Россияне рассказали о подвигах героев Великой Отечественной войны: «Мой лучший земляк»

ТЮМЕНЬ, 9 мая, ФедералПресс. В День Победы россияне чтут память участников Великой Отечественной войны: вспоминают подвиги Николая Кузнецова, Валерии Гнаровской, Марите Мельникайте, маршалов Жукова и Рокоссовского.
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